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Суд в Петербурге отправил в СИЗО подозреваемого в вербовке в ряды террористов

Он останется под стражей до 19 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО Давранбека Косимова, задержанного по подозрению в вербовке граждан для участия в террористической деятельности и финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давранбека Косимова", - говорится в сообщении. Под стражей он пробудет до 19 апреля.

Ранее Косимов был задержан сотрудниками МВД, ФСБ и СК в Петербурге. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Как уточнили в пресс-службе судов города, ему инкриминируют два эпизода преступлений по данной статье. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что задержанный является уроженцем Киргизии с гражданством РФ, его родственники находятся в Сирии и разыскиваются за участие в террористической деятельности.

Как отметили в пресс-службе судов Петербурга, следователи считают, что Косимов хотел оказать финансовую помощь запрещенной в России террористической группировке "Джебхат ан-Нусра", для чего через петербургский салон связи перевел разыскиваемому за тяжкие преступления гражданину в Турцию $100. Также следователи считают, что Косимов пытался завербовать двух человек для участия в деятельности данной группировки и уговаривал их приехать для этого в Сирию. Косимов на суде по избранию меры пресечения свою вину не признал.

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РоссияСанкт-Петербург
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