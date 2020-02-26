Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Сочи для поиска подростков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Сочи для поиска пропавших в акватории Черного моря подростков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК России в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших подростков в акватории Черного моря", - сообщили в СК.

Сообщение о том, что двое мальчиков 2005 года рождения пытались вброд перейти устье реки Псезуапсе и были унесены потоком воды в море в Лазаревском районе Сочи, поступило 25 февраля в 19:20 мск. Вечером поиски осложнялись волнением на море, ночью они были возобновлены. Утром в среду к поискам присоединились вертолет МЧС и катер со спасателями.

СК проводит доследственную проверку. Следователями и криминалистами следственного управления СК РФ устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии.