Источник: два автомобиля столкнулись и загорелись в тоннеле на юге Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ДТП с последующим возгоранием двух автомобилей произошло в тоннеле на юге Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В тоннеле на Проектируемом проезде №5464 столкнулись два автомобиля, после чего загорелись. Предварительно, пострадали трое человек, включая двоих детей", - сказал собеседник агентства.

Движение в тоннеле полностью перекрыто. В настоящее время огонь потушен.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара и его ликвидацию, в столичном управлении ГИБДД - затруднение движения.