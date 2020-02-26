20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Источник: два автомобиля столкнулись и загорелись в тоннеле на юге Москвы

По предварительным данным, три человека пострадали

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ДТП с последующим возгоранием двух автомобилей произошло в тоннеле на юге Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В тоннеле на Проектируемом проезде №5464 столкнулись два автомобиля, после чего загорелись. Предварительно, пострадали трое человек, включая двоих детей", - сказал собеседник агентства.

Движение в тоннеле полностью перекрыто. В настоящее время огонь потушен.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара и его ликвидацию, в столичном управлении ГИБДД - затруднение движения.

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