Хлопок газа произошел в девятиэтажке в Калмыкии

ЭЛИСТА, 26 февраля. /ТАСС/. Хлопок газа, по предварительным данным, произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома в Элисте, жильцов эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"В девятиэтажном доме, по предварительной версии, произошел хлопок. Жильцов эвакуировали. На месте организован штаб", - сказали в полиции.

Как сообщила ТАСС замглавы администрации Элисты Галина Васькина, жильцов дома доставят в школу и детский сад.

"Жильцы дома будут эвакуированы в среднюю общеобразовательную школу №17 и детский сад №24, которые располагаются во втором микрорайоне, где произошло ЧП. Руководители готовы к приему жителей. Автобусы уже подошли, мы ждем людей, которые нуждаются в том, чтобы временно расселиться", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, могут быть эвакуированы первый и второй подъезды. "Но многие расходятся по родственникам", - добавила Васькина.

В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир, нарушено остекление с девятого по шестой этажи.