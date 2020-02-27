20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: семь человек погибли при стрельбе на территории пивоваренной компании в США

По предварительным данным, одним из погибших является устроивший стрельбу человек
Описание
© WISN-TV via AP

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли при стрельбе, которая произошла на территории административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщила в среду газета USA Today.

Отмечается, что одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса.

По данным издания, руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и предписало оставаться в безопасных местах. На месте происшествия работают сотрудники полиции. 

Газета подчеркивает, что сообщения о стрельбе поступили приблизительно в 15:35 по времени Восточного побережья США (23:35 мск). 

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пострадавший от хлопка газа в многоэтажке в Элисте находится в тяжелом состоянии
И.о. обязанности главы администрации города Дмитрий Трапезников сообщил, что жильцы дома отказались от временного жилья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС