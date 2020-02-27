СМИ: семь человек погибли при стрельбе на территории пивоваренной компании в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли при стрельбе, которая произошла на территории административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщила в среду газета USA Today.

Отмечается, что одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса.

По данным издания, руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и предписало оставаться в безопасных местах. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Газета подчеркивает, что сообщения о стрельбе поступили приблизительно в 15:35 по времени Восточного побережья США (23:35 мск).