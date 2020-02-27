В пострадавшем от хлопка газа доме в Элисте нарушена целостность несущих конструкций

ЭЛИСТА, 27 февраля. /ТАСС/. В девятиэтажном доме в Элисте, где в среду вечером произошел хлопок газовоздушной смеси, есть опасность нарушения целостности несущих конструкций. Введен локальный режим ЧС, сообщается в четверг в официальном аккаунте администрации города в социальной сети Instagram.
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Сегодня примерно в 21:44 по номеру 112 поступило сообщение о громком взрыве в первом подъезде дома №15 второго микрорайона. ⠀ По предварительным данным, в квартире на 8 этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. На место прибыли пожарные и спасатели МЧС. Эвакуированы уже два подъезда жилого дома - 54 квартиры. Специалисты Администрации города составили список жильцов дома. Для них организованы автобусы, которые доставят жителей 15 дома во временный пункт размещения, развёрнутый на базе сш 17, большая часть отправилась к родственникам. ⠀ На месте ЧП развернут оперативный штаб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ⠀ В эти минуты в Администрации города проходит экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством Юрия Зайцева. Введён режим ЧС (чрезвычайная ситуация). Создана Комиссия по обследованию места взрыва. Опасность в том, что нарушена целостность несущих конструкций. В данный момент подача газа в дом временно приостановлена.
В 22:10 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Элисте, во 2-м микрорайоне, дом 15.
"Введен режим ЧС. Создана комиссия по обследованию места взрыва. Опасность в том, что нарушена целостность несущих конструкций. В данный момент подача газа в дом временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуированы жильцы двух подъездов жилого дома, это 54 квартиры. Специалисты администрации города составили список жильцов, для них организованы автобусы, которые доставят жителей дома во временный пункт размещения, развернутый на базе школы №17, однако большая часть жителей отправилась к родственникам.
Ранее сообщалось, что три квартиры, по предварительным данным, повреждены при хлопке газа. Пострадавший при ЧП владелец квартиры находится в больнице. У мужчины - 50-процентные ожоги тела первой-второй степени.