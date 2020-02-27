Спасательный вертолет провел поиск пропавшего в Индонезии россиянина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вертолет службы спасения провел осмотр акватории острова Нуса-Пенида в индонезийской провинции Бали, где ранее по время подводной охоты пропал житель Приморского края Александр Че. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

В понедельник Че пропал в индонезийской провинции Бали во время подводной охоты. Он вышел в море с местным лодочником, и, подстрелив большого тунца, нырнул за рыбой, но так и не вынырнул. В первые два дня поиски велись только с воды, спасательный вертолет не вылетал. Власти Приморья в среду обратились к губернатору Бали с просьбой о содействии в поисках россиянина.

"Вчера власти задействовали вертолет в поисковой операции. Результатов нет. Родственники планируют самостоятельно арендовать другой вертолет, чтобы сегодня еще раз осмотреть акваторию. Александр Че остается в статусе пропавшего без вести", - рассказал Анашкин.

Он добавил, что после инцидента акваторию острова полиции закрыла для ныряния даже с поисковыми целями. Поиски продолжаются силами волонтеров.