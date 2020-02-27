В компании MolsonCoors заявили, что стрельбу в Милуоки открыл ее сотрудник

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки (штат Висконсин) в среду открыл ее сотрудник. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Как отмечается в документе, полиция подтвердила, что "стрелок, который был действующим сотрудником пивоварни, мертв". В заявлении уточняется, что пять человек, которых убил открывший огонь мужчина, также работали в компании. Их имена не разглашаются.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, что стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. По сведениям телеканала, мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.