20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: управляющий завода "Прогресс" в Кемерове подозревается в отмывании 15 млн рублей

По данным источника в правоохранительных органах региона, он похитил заводское оборудование, реализовал его и обналичил средства

КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении арбитражного управляющего ФГУП "ПО "Прогресс" в Кемерове, которое ранее выполняло гособоронзаказ и занимается производством взрывчатых веществ, он подозревается в отмывании 15 млн рублей при продаже производственного оборудования. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Арбитражный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" совершил хищение производственного оборудования завода, принадлежащего Российской Федерации, и реализовал его за 15 млн рублей. Денежные средства были сняты с расчетного счета по фиктивным основаниям, обналичены и перечислены на счета сторонних юридических и физических лиц. Таким образом, он отмыл в общей сумме 15 млн рублей, что является особо крупным размером", - сказал собеседник агентства.

В отношении арбитражного управляющего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). В настоящий момент он отстранен от управления предприятием. Кроме того, фигурантом уголовного дела стал руководитель частной фирмы, через которую проводилось отмывание денежных средств.

Производственное объединение "Прогресс" - старейшее предприятие оборонного комплекса Кузбасса, основано в 1939 году, занималось выпуском оружейных порохов и твердого ракетного топлива для зенитных комплексов. Завод исполнял госзаказы по ликвидации производств порохов и взрывчатых веществ, входил в список стратегических оборонных предприятий страны, но с 2015 года был исключен из этого перечня. С 2014 года по требованию кредиторов на предприятии была введена процедура наблюдения, с 2017-го - конкурсное производство. Согласно выписке ЕГРЮЛ, в настоящий момент основным учредителем завода является Минпромторг РФ, федеральное предприятие находится в конкурсном управлении.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Как минимум 6 человек ранены в результате стрельбы на карнавале на севере Гаити
Ранения получили 2 полицейских и 4 зрителя, еще несколько получили легкие травмы из-за давки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС