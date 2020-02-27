Источник: управляющий завода "Прогресс" в Кемерове подозревается в отмывании 15 млн рублей

КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении арбитражного управляющего ФГУП "ПО "Прогресс" в Кемерове, которое ранее выполняло гособоронзаказ и занимается производством взрывчатых веществ, он подозревается в отмывании 15 млн рублей при продаже производственного оборудования. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Арбитражный управляющий ФГУП "ПО "Прогресс" совершил хищение производственного оборудования завода, принадлежащего Российской Федерации, и реализовал его за 15 млн рублей. Денежные средства были сняты с расчетного счета по фиктивным основаниям, обналичены и перечислены на счета сторонних юридических и физических лиц. Таким образом, он отмыл в общей сумме 15 млн рублей, что является особо крупным размером", - сказал собеседник агентства.

В отношении арбитражного управляющего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). В настоящий момент он отстранен от управления предприятием. Кроме того, фигурантом уголовного дела стал руководитель частной фирмы, через которую проводилось отмывание денежных средств.

Производственное объединение "Прогресс" - старейшее предприятие оборонного комплекса Кузбасса, основано в 1939 году, занималось выпуском оружейных порохов и твердого ракетного топлива для зенитных комплексов. Завод исполнял госзаказы по ликвидации производств порохов и взрывчатых веществ, входил в список стратегических оборонных предприятий страны, но с 2015 года был исключен из этого перечня. С 2014 года по требованию кредиторов на предприятии была введена процедура наблюдения, с 2017-го - конкурсное производство. Согласно выписке ЕГРЮЛ, в настоящий момент основным учредителем завода является Минпромторг РФ, федеральное предприятие находится в конкурсном управлении.