Число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели возросло до 28

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло в четверг 28 человек, после того как за последние часы несколько пострадавших скончались в городской больнице. Об этом сообщил в четверг телеканал NDTV.

По его данным, травмы получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось о 23 погибших. Среди жертв - полицейский констебль.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия.

Вступившая в силу новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.