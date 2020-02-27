На севере Москвы из кабинета директора автосервиса украли 1,4 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту кражи 1,4 млн рублей из кабинета директора автосервиса на севере Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение о краже по улице 2-я Магистральная, дом 18а, строение 2 поступило в полицию в среду. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный проник в кабинет директора, где из ее рабочего стола совершил кражу 1 млн 400 тыс. рублей.

"Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в пресс-службе.