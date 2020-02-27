В центре Москвы неизвестные вымогали у бизнесмена 1,5 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Двое неизвестных избили на Новом Арбате в Москве предпринимателя и, угрожая ему ножом, потребовали 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением о разбое на Новом Арбате в районе дома 11 обратился генеральный директор одной из фирм. "Установлено, что 23 февраля возле дома 43 по Афанасьевскому переулку двое неизвестных нанесли ему несколько ударов по лицу, угрожая, предположительно, ножом, потребовали передать им 1 млн 500 тыс. рублей. Затем они насильно посадили мужчину в салон припаркованного рядом автомобиля Mercedes-Benz и стали ездить по улицам города", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что спустя некоторое время злоумышленники забрали у заявителя кошелек, в котором находились 75 тыс. рублей и банковская карта, высадили его из машины на Композиторской улице и скрылись. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).