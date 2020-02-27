Адвокат заявил, что разыскиваемый за убийство Немцова мог посещать Новый Уренгой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представитель дочери убитого политика Бориса Немцова адвокат Вадим Прохоров утверждает, что обвиняемый в совершении преступления водитель Руслан Мухудинов мог по поддельным документам посещать Новый Уренгой и передвигаться по стране, но не был задержан правоохранительными органами.

"По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его", - сказал Прохоров, пояснив, что Мухудинов заочно обвиняется в убийстве Немцова в статусе "заказчика" и находится в розыске.

ТАСС не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Прохоров также сообщил, что срок следствия по делу продлен до мая 2020 года, но ему неизвестно о каких-либо действиях. "Я подозреваю, что никаких реальных следственных действий не проводится", - сказал он.