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Расследование убийства Бориса Немцова

Адвокат заявил, что разыскиваемый за убийство Немцова мог посещать Новый Уренгой

Вадим Прохоров считает, что Руслан Мухудинов мог передвигаться по стране по поддельным документам, но не был задержан правоохранительными органами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представитель дочери убитого политика Бориса Немцова адвокат Вадим Прохоров утверждает, что обвиняемый в совершении преступления водитель Руслан Мухудинов мог по поддельным документам посещать Новый Уренгой и передвигаться по стране, но не был задержан правоохранительными органами.

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"По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его", - сказал Прохоров, пояснив, что Мухудинов заочно обвиняется в убийстве Немцова в статусе "заказчика" и находится в розыске.

ТАСС не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Прохоров также сообщил, что срок следствия по делу продлен до мая 2020 года, но ему неизвестно о каких-либо действиях. "Я подозреваю, что никаких реальных следственных действий не проводится", - сказал он.

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РоссияРасследование убийства Бориса Немцова
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