В Саратове задержан мужчина, продававший вирусные программы для взлома паролей

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали мужчину, который подозревается в распространении вредоносных компьютерных программ, сообщает пресс-служба ведомства.

"УФСБ России пресечена противоправная деятельность жителя Саратова, осуществлявшего распространение вредоносного программного обеспечения с целью хищения парольно-кодовой информации и иных сведений. Полученные данные передавались им третьим лицам за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ ("Создание, распространение или использование компьютерных программ либо, предназначенных для несанкционированного использования компьютерной информации"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.