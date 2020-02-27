Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС, 27 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства убийства малолетнего ребенка и ранения двух человек, в том числе 11-летней девочки в Липецке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Липецкой области в четверг.

"Сегодня ночью в правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырехлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой ранил ножом ее и двоих дочерей, затем попытался поджечь квартиру, а после свел счеты с жизнью. "Потерпевшая женщина работала мировым судьей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего)", - сказано в сообщении.