К поискам детей, которых унесло в море в Черное море, привлекли водолазов

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи приступили к поиску детей, которых унесло в Черное море во время шторма.

Об этом сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

"Два водолаза осуществляют проверку, осмотр устья реки", - сказал он.

Снегирев добавил, что к поискам детей привлечено 218 спасателей и 11 единиц специальной техники, в том числе вертолет, два катера. Кроме того, задействовано около 50 волонтеров и представителей казачества.