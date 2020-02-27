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Сообщение с угрозой взрыва поступило в Измайловский суд Москвы

Здание проверяют экстренные службы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Измайловский районный суд столицы проверяют после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Экстренные службы проверяют информацию о заложенном взрывном устройстве в Измайловском районном суде", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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