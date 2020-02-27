В Ленинградской области пропал девятилетний ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетнего ребенка во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, поздно вечером в среду мать ребенка подала в правоохранительные органы заявление о пропаже. Она сообщила, что сын ушел из дома в деревне Новое Девяткино около 14:00 мск. Поисками мальчика занимаются полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Для координации создан оперативный штаб.

На вид ребенку 6-7 лет, волосы светлые. Мальчик был одет в черно-желтую куртку, черные брюки, шапку и сапоги. Следователи опрашивают людей, с которыми мог общаться мальчик, и проверяют места его возможного нахождения.