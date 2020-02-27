В Коми при столкновении легкового автомобиля и поезда погиб человек

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель ВАЗ-2107 погиб при столкновении автомобиля с грузовым поездом, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

"Около 10:00 на железнодорожной станции Мадмас в Усть-Вымском районе произошло столкновение ВАЗ-2107 и грузового поезда. Водитель легковой машины погиб на месте до приезда скорой помощи. В салоне машины он находился один", - сообщила ТАСС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД по региону Жанна Якоб.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Автомобильное и железнодорожное движение на месте аварии не затруднено.