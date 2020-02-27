Суд огласит второй приговор экс-замдиректора ФСИН Коршунову 5 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 5 марта огласит приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора назначено на 5 марта в 11:00 мск", - сказали в суде.

Прокуратура попросила суд назначить 12 лет колонии для Коршунова. В прошлом году он был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признает.