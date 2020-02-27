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Суд Хабаровска отклонил жалобу на арест мужчины, бросившего детей в аэропорту Шереметьево

Он будет находиться под арестом до 13 апреля

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд оставил под арестом Виктора Гаврилова, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из суда.

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"Мера пресечения оставлена прежней", - сказала судья.

15 февраля Центральный районный суд Хабаровска арестовал Гаврилова до 13 апреля, адвокаты обжаловали это решение. Гаврилова обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. В результате было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Дело об истязании в отношении Гаврилова завели, так как, по данным СК, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Задержан он был 13 февраля именно за кражу. До этого, спустя несколько дней после того, как он оставил детей в аэропорту, Гаврилов явился к следователям в Батайске Ростовской области с повинной. После допроса в СК тогда его отпустили под обязательство о явке.

Следователями также было установлено, что данная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Теги
РоссияХабаровский край
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