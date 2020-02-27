После стрельбы в Ленинградской области задержали двух человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ленинградской области двух жителей Санкт-Петербурга после сообщений о стрельбе, у них забрали оружие. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении МВД по городу и области.

"Задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 1989 и 1990 годов рождения, один из которых ранее судим. У указанных граждан были изъяты предметы, похожие на пневматическую винтовку и охолощенный пистолет-пулемет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение о стрельбе в деревне Новинка Тосненского района Ленинградской области поступило в отдел в среду вечером, никто не пострадал. При осмотре участка частного дома, где произошел инцидент, полицейские обнаружили колбы и мешок с белым порошком. "Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время полиция проводит проверку", - отметили в ведомстве.