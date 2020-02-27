Отцу, бросившему детей в Шереметьево, запретили вывозить их из Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Органы опеки запретили Виктору Гаврилову, который бросил своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, вывозить их из Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщила судья Хабаровского краевого суда Наталья Яковлева на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба на арест Гаврилова.

"Есть сообщение начальника отдела опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки Хабаровского края, в соответствии с которым Гаврилову запрещено вывозить несовершеннолетних детей за пределы Комсомольска-на-Амуре", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что мать мальчиков обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав Гаврилова. 15 февраля Центральный районный суд Хабаровска отправил его под арест до 13 апреля. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 125 ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ. Адвокаты обжаловали его арест.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми девяти и шести лет, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Спустя несколько дней Гаврилов явился к следователям в Ростовской области с повинной. После допроса в Следственном комитете его отпустили под обязательство о явке. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся с матерью. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети ранее жили с отцом, у матери новая семья.

Дело об истязании в отношении Гаврилова завели, так как, по версии Следственного комитета, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Задержан он был 13 февраля именно за кражу.

Следователи также установили, что указанная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).