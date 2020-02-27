20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Отцу, бросившему детей в Шереметьево, запретили вывозить их из Комсомольска-на-Амуре

На Гаврилова заведено три уголовных дела, бывшая жена и мать детей подала в суд об ограничении его родительских прав

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Органы опеки запретили Виктору Гаврилову, который бросил своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, вывозить их из Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщила судья Хабаровского краевого суда Наталья Яковлева на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба на арест Гаврилова.

На эту тему

"Есть сообщение начальника отдела опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки Хабаровского края, в соответствии с которым Гаврилову запрещено вывозить несовершеннолетних детей за пределы Комсомольска-на-Амуре", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что мать мальчиков обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав Гаврилова. 15 февраля Центральный районный суд Хабаровска отправил его под арест до 13 апреля. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 125 ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ. Адвокаты обжаловали его арест.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми девяти и шести лет, бросил их в аэропорту с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Спустя несколько дней Гаврилов явился к следователям в Ростовской области с повинной. После допроса в Следственном комитете его отпустили под обязательство о явке. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся с матерью. Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. Дети ранее жили с отцом, у матери новая семья.

Дело об истязании в отношении Гаврилова завели, так как, по версии Следственного комитета, по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре он "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Задержан он был 13 февраля именно за кражу.

Следователи также установили, что указанная семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Более 12 тыс. человек эвакуировали из аграрного университета в Москве из-за угрозы взрыва
Также сообщения о "минировании" поступили в семь районных судов столицы, аэропорты Домодедово и Шереметьево
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС