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В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе запрещенного вещества два года назад

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Турции задержали в четверг гражданку России в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества. Об этом говорится в распространенном заявлении генерального консульства РФ в Стамбуле.

"Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка Российской Федерации Крылова Наталья Олеговна. По поступлении указанной информации от супруга задержанной генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями. Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

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Турция
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