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В Петербурге после ДТП опрокинулся грузовик с газовыми баллонами

В результате происшествия пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Грузовик "Газель", в котором находились газовые баллоны, опрокинулся на дороге в Приморском районе Санкт-Петербурга после столкновения с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Произошло ДТП с участием легокового автомобиля Skoda и грузового автомобиля "Газель", который перевозил транспортные [для транспортировки газа] баллоны с последующим опрокидыванием грузового автомобиля", - сказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла на улице Торжковской около 10:20 мск. На месте работают спасатели, которые залили перевернувшийся автомобиль пеной, а также пригнали кран для подъема грузовика. "На месте осмотрен [на наличие травм] один человек, госпитализация не требуется", - сообщили в городском главке МЧС.

На месте также работают специалисты службы газа. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", на Торжковской улице из-за аварии затруднено движение. Очевидцы в соцсетях сообщают, что авария произошла на трамвайных путях, из-за чего также затруднено движение общественного транспорта.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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