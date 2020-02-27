В Ленобласти задержали мужчину за организацию предприятия по выращиванию конопли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области предприятие по выращиванию наркосодержащих растений, задержан его организатор, сообщили журналистам в УМВД по Санкт-Петербургу и области.

"Следственным отделом ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, предприятие расположено на участке сельскохозяйственного назначения вблизи деревни Саккало. Производство было оборудовано в незаконно построенном жилом доме, где полицейские нашли оборудование для выращивания растений, весы, а также плантацию конопли. Кроме того, в ходе обыска в постройке обнаружили четыре пакета весом около 600 г. Экспертиза показала, что в двух из них находятся растения конопли, а еще в двух - готовый наркотик марихуана.

В настоящее время полицейские продолжают проводить экспертизу найденного, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела по факту незаконной культивации растительных наркотиков. Задержанного мужчину, который зарегистрирован в Якутии, пока отпустили под подписку о невыезде.