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СК возбудил уголовное дело после попытки убийства подростком ребенка в Мурманской области

В ходе расследования ведомство также проверит качество профилактической работы

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности органов профилактики Кандалакши в Мурманской области после попытки убийства подростком 11-летнего ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования покушения на убийство малолетнего ребенка в Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц из числа органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В рамках расследования дела следователи проверят качество профилактической работы с подростком, который попытался убить 11-летнего ребенка.

Уполномоченный по правам детей в Мурманской области Борис Коган сообщил ТАСС, что обвиняемый подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2012 года - за это время более 10 детей пострадали от его действий, и никто из родителей пострадавших не заявил об этом.

В администрации Кандалакшского района подтвердили ТАСС, что обвиняемого впервые поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) в 2012 году за самовольный уход из дома. Позже он неоднократно срывал уроки в школе, а спустя год после инцидента с утонувшим ребенком в Кандалакше, подтвердил следователям, что причастен к этому. "В школе обвиняемый неоднократно срывал уроки, родителям было рекомендовано обратиться с ребенком за медицинской помощью. В Кандалакше в 2017 году утонул 9-летний мальчик. Нам стало известно только через год, когда подросток сам признался следователям, что он столкнул его с моста. Полиция и КДН обращались в суд с просьбой об изоляции, но получили отказ по медицинским показаниям", - пояснила первый заместитель главы администрации Кандалакшского района Ирина Просоленко.

Следствие не намерено изменять меру пресечения обвиняемому подростку. В соответствии с решением суда он будет находиться под стражей до окончания предварительного следствия.

21 февраля несовершеннолетний 2004 года рождения напал на 11-летнего мальчика, избил, пытался задушить, а когда потерпевший потерял сознание, закопал его в снегу. Ребенка обнаружили взрослые и спасли его, оказав помощь на месте и вызвав скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже находится дома с родителями. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подросток арестован.

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РоссияМурманская область
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