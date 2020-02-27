СК завершил следствие по обвинению экс-полковника Захарченко во взятке на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение во взятке бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, который в настоящее время отбывает наказание по аналогичному делу, и уже завершил расследование дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"Вчера в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки приблизительно на 1,5 млрд рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний "1520" в период с 2007 по 2016 год. И в рамках той же процедуры было объявлено о завершении расследовании дела. Со 2 марта начнется ознакомление с его материалами", - сказал Горбатенко.

Согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе предпринимателей Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина.

Горбатенко отметил, что следователь не конкретизировал новое обвинение, предложив узнать его детали во время ознакомления с материалами дела. "Предполагается, что следствие организует этапирование Захарченко в Москву из колонии для ознакомления с материалами", - сказал адвокат. По его словам, его подзащитный выразил готовность дать показания по новому обвинению, но следователь отказал ему в этом, заявив о завершении расследования. "Таким образом, процедуры предъявления нового обвинения и завершения расследования были совмещены, и моему подзащитному даже было отказано в даче показаний с формулировкой "нас это не интересует", - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что Захарченко не признает вину. "Позиция моего подзащитного однозначная - непризнание вины. Мы уже обратились с жалобой на имя главы СК Александра Бастрыкина на действия следователя, в дальнейшем - в судебном порядке", - пояснил защитник.

В рамках дела группы компаний "1520" заочно арестован ее совладелец Борис Ушерович и бывший член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич. Под стражей находятся глава группы компаний "1520" Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцов.