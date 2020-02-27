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ДТП произошло в тоннеле в Новой Москве

В результате аварии погиб один человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в тоннеле около станции метро "Ольховая" в Новой Москве, погиб водитель одной из машин. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в 11:30 мск в тоннеле поселка Коммунарка от станции метро "Ольховая" в сторону Калужского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств - грузового и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", - сказали в ведомстве.

Из-за ДТП движение на этом участке дороги затруднено, добавили в Госавтоинспекции.

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Россия
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