Бывшего замглавы сибирского отделения РАН осудили на четыре года за соучастие в растрате

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг приговорил бывшего заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря к четырем годам колонии по делу о соучастии в растрате. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд назначил Благодырю наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал он, добавив, что дело рассматривалось в особом порядке.

Благодырь, отвечавший за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске в начале 2019 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате).

Он работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".