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Противодействие терроризму в России
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В СКФО за год пресечена деятельность 13 ячеек ИГ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также сообщил о предотвращении девяти терактов и ликвидации 26 боевиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Деятельность 13 ячеек террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) пресечена в 2019 году на Северном Кавказе, предотвращено девять терактов. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании во Владикавказе.

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"[В 2019 году на территории СКФО] пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации "Исламское государство". Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков", - сообщил секретарь Совбеза. Кроме того, выявлено 94 преступления экстремистской направленности, сказал Патрушев.

По его словам, "приняты также меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе направленной на разжигание межнациональной розни и создание очагов напряженности", а "пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма".

Как сообщил Патрушев, к уголовной ответственности за пропаганду радикальной идеологии и сбор финансовых средств на террористические цели за год было привлечено 10 человек.

Секретарь СБ РФ отметил также существенную работу по снижению миграционных угроз, "включая противодействие вовлечению мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность". "Только в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019" выявлено более трех тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено 171 уголовное дело, выявлено 40 лиц, находящихся в розыске", - сказал Патрушев.

Борьба с коррупцией 

Патрушев добавил, что на Северном Кавказе за год выявлено более 2 тыс. коррупционных преступлений.

"На территории округа только в прошлом году выявлено 2 тыс. 182 преступления коррупционной направленности. За преступления этой категории судами вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц", - сказал Патрушев, отметив, что среди осужденных есть бывшие руководители региональных правительств и министерств. "Материальный ущерб по коррупционным преступлениям составил более 2,8 млрд рублей. При этом благодаря превентивной правоохранительной работе предотвращен ущерб на сумму более 31 млрд рублей", - добавил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, коррупция несет повышенную общественную опасность и, в частности, негативно отражается на реализации стратегических национальных приоритетов и нацпроектов. "Взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряженности, роста недоверия к государственным институтам", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Национальные проекты 

Он также призвал активнее бороться с коррупцией в СКФО, в том числе в сфере нацпроектов.

"В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией необходимо активизировать работу антикоррупционных органов в субъектах РФ", - сказал Патрушев в четверг на совещании по ситуации в СКФО. По его словам, нужно "исключить всякий формализм в работе [этих подразделений] и повысить ответственность руководителей" регионов за результаты их деятельности.

"Не менее значимо повысить эффективность оперативно-разыскной деятельности по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, в том числе сопряженных с хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он назвал важным также "совершенствование механизма проверочных мероприятий в отношении кандидатов на должности государственной и муниципальной службы". Одновременно с этим, по его словам, следует усилить информационно-пропагандистскую работу среди молодежи "для формирования нетерпимого отношения к коррупции".

Патрушев отметил, что "отсутствие эффективной работы по ослаблению и искоренению причин и условий коррупции" нередко ведет к усилению сращивания организованных преступных групп, коммерческих структур и представителей органов власти, при этом госслужба используется в целях обеспечения "интересов определенного круга лиц, объединенных в том числе по этническому, родовому и религиозному признакам". "Особенно это проявляется в реализации мошеннических схем освоения бюджетных средств, уклонении от уплаты налогов, противоправных действиях при приватизации предприятий и имущества, использовании земельных ресурсов", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что проект решения сегодняшнего совещания "содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности борьбы с коррупционными проявлениями" в СКФО.

"Кроме того, прошу обратить пристальное внимание на необходимость принятия дополнительных мер по решению волнующих население социально-экономических проблем, повышению трудовой занятости и созданию рабочих мест, ликвидации задолженности по зарплате, недопущению роста цен и тарифов, повышению качества и доступности медицинского обслуживания", - обратился Патрушев к главам регионов Северного Кавказа.

Число ДТП 

Секретарь Совбеза также отметил, что число ДТП в округе остается самым высоким. 

По его словам, число пострадавших и погибших в автоавариях в СКФО в прошлом году снизилось на 4,5% и 7% соответственно, принимаются меры по улучшению состояния дорог, развивается система мониторинга движения. Однако, подчеркнул Патрушев, "общее количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким". Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших в авариях детей, случаев наездов на пешеходов, а также происшествий с участием автобусов, в которых виноваты водители общественного транспорта, сказал секретарь СБ РФ.

"Сложная ситуация остается в сфере перевозок легковыми такси. Работающие в этой сфере перевозчики нередко предоставляют свои услуги при отсутствии необходимых документов, с нарушением требований по перевозке пассажиров и норм безопасности", - отметил Патрушев.

Он потребовал от глав регионов СКФО принять необходимые меры по обеспечению безопасности перевозок и наведению порядка в этой сфере, отметив, что ряд соответствующих решений планируется утвердить по итогам нынешнего совещания.

Безопаность на транспорте

Как заявил секретарь Совбеза, обеспечение безопасности населения на транспорте является приоритетной задачей, особенно в условиях сохраняющихся в Северо-Кавказском федеральном округе террористических угроз. Патрушев отметил, что за прошедший год в регионе была активизирована разработка соответствующих планов, подчеркнув, что эту работу нужно завершить в текущем году.

Он обратил внимание и на некоторое улучшение показателей по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в СКФО. "Благодаря [всей] этой работе на территории округа в прошлом году не допущено террористических посягательств на объекты транспортного комплекса", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Вместе с тем результаты опроса населения, проведенного в округе в прошлом году ФСО России, показали, что 46% опрошенных не чувствуют себя в полной мере защищенными от преступных посягательств на объектах транспорта", - продолжил Патрушев, добавив, что "это связано с недостаточными и несвоевременными мерами по устранению нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами". Так, по словам секретаря СБ РФ, не решены задачи по оснащению вокзалов и аэропортов необходимыми средствами, не полностью укомплектованы подразделения безопасности, отсутствует эффективный контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияПротиводействие терроризму в России
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