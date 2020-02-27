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В аэропорту Шереметьево у пассажира в сумке нашли патроны

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и отпустили

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево нашли у пассажира в сумке два патрона. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"26 февраля при досмотре в аэропорту Шереметьево у мужчины в сумке нашли два патрона. Сотрудниками полиции они были изъяты у пассажира и направлены на экспертизу. По данному факту проводится служебная проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, с мужчины взяли объяснения, после чего составили протокол об административном правонарушении и отпустили.

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