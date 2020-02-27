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В Ленобласти задержали уроженку Молдавии, разыскиваемую за торговлю людьми

По данным источника ТАСС, сейчас женщина находится под стражей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Уроженка Молдавии, которая была объявлена в международный розыск по уголовному делу о торговле людьми, задержана в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Женщина, в отношении которой у нее в стране [в Молдавии] возбуждено дело за торговлю людьми, задержана", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщину, которая в России проживала с сожителем, задержали в Тосненском районе региона.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияМолдавияЛенинградская область
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