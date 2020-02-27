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Свердловский облсуд рассмотрит жалобу на арест Литреева 28 февраля

Основателя Vee Security задержали 22 февраля по подозрению в хранении и приобретении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд назначил на 28 февраля дату рассмотрения апелляции на арест основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева на два месяца. Он подозревается в приобретении и хранении наркотиков. "Завтра в 14:30 (12:30 мск). Судья - Дыбкова Ольга Александровна", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств - MDMI или экстази (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Программист полностью признал вину и раскаялся.

Как сообщал адвокат, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

Теги
РоссияСвердловская область
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