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Суд в Москве продлил арест обвиняемой в госизмене россиянки Зиминой

Она останется под стражей до 3 мая

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил до 3 мая арест эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонине Зиминой, обвиняемой в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить Зиминой меру пресечения виде заключения под стражу на срок до 3 мая", - сказали в суде.

Ранее представитель ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила ТАСС, что у Зиминой может быть онкологическое заболевание, ей необходимо обследование в гражданской больнице.

По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб. По делу также проходит супруг Зиминой Константин Антонец.

ФСБ завершила следствие и предъявила фигурантам обвинение в госизмене в окончательной редакции (ст. 275 УК РФ). Вину они отрицают. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде. Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в материалах грифа "секретно".

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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Россия
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