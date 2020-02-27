Жительница Ярославской области получила условный срок за истязание ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Ярославской области к трем с половиной годам условно за истязание ребенка, опекуном которого она являлась. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Мальчик изъят из семьи", - говорится в сообщении.

Суд признал 49-летнюю женщину виновной в истязании ребенка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в жестоком обращении с ребенком (ст. 156 УК РФ). Женщина была опекуном четырехлетнего мальчика, семья проживала в Мышкинком районе области. Как удалось установить следователям, с апреля по июль 2019 года женщина привязывала ребенка веревкой в доме.