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В Саратове пассажир избил таксиста за отказ везти ребенка без детского автокресла

Видео выложили в соцсети, полиция проводит проверку
' МихКот / YouTube'

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку в связи нападением пассажира на таксиста в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"По данному факту в настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе характер травм, причиненный пострадавшему", - сказал собеседник агентства.

В четверг в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина избивает таксиста. Агрессию пассажира вызвало заявление таксиста, что он не сможет везти 5-летнего ребенка без детского автокресла. Драка произошла на глазах у ребенка и двух женщин - пассажиров такси. Несмотря на неоднократные призывы водителя не применять физическую силу, мужчина продолжает бить таксиста.

 

Теги
РоссияСаратовская область
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