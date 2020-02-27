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СК выясняет обстоятельства смерти в больнице беременной екатеринбурженки

По данным местных СМИ, скорая помощь к потерявшей сознание женщине добиралась 40 минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного отдела Екатеринбурга СУ СК России выясняют обстоятельства смерти беременной в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

Городской портал E1.ru сообщил о том, что 26 февраля в одной из больниц потеряла сознание находившаяся на восьмом месяце беременности женщина. Ей тут же вызвали скорую помощь, но, как утверждает супруг погибшей, машина ехала около 40 минут. В итоге спасти женщину и ребенка не удалось.

"В рамках проверки выясняются все обстоятельства смерти, в том числе, проверяется полнота, своевременность и качество оказания женщине медпомощи", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Теги
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