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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Суд оставил под стражей экс-сенатора Арашукова и его отца

Первый апелляционный суд также оставил под стражей менеджера "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, проходящего обвиняемым по делу Арашуковых

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в четверг постановил оставить в силе решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, а также его отцу Раулю Арашукову, который обвиняется в крупных хищениях. Об этом ТАСС сообщила адвокат экс-чиновника Анна Ставицкая.

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"Суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении содержания под стражей отцу и сыну Арашуковым", - сказала она. По словам другого адвоката Владимира Постанюка, первый апелляционный суд оставил под стражей также менеджера "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, проходящего обвиняемым по делу Арашуковых.

Месяц назад Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей Рауфу и Раулю Арашуковым, а также Романову. Срок предварительного следствия был продлен до 24 апреля.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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