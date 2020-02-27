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На Кубани экс-сотрудника военкомата задержали при получении взятки в полмиллиона рублей

Подозреваемый обещал поступление в вуз сыну жителя Краснодарского края

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ на Кубани задержали с поличным при получении полумиллиона рублей бывшего сотрудника военного комиссариата, который вымогал деньги за поступление в высшее военное учебное заведение. Об этом сообщили журналистам в четверг в УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника военного комиссариата, вымогавшего у жителя города Гулькевичи 500 тыс. рублей за оказание мнимого содействия при поступлении его несовершеннолетнего ребенка в высшее военное учебное заведение. При получении денег злоумышленник задержан оперативными сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении ведомства.

Материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Теги
РоссияКраснодарский край
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