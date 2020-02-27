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Мужчина погиб, упав в шахту лифта строящегося дома на северо-востоке Москвы

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рабочий погиб, упав в шахту лифта на северо-востоке Москвы, следствие проводит проверку. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. На территории строительного объекта, расположенного на территории района Южное Медведково в Москве, обнаружено тело рабочего с травмами, характерными при падении с высоты", - сообщила Иванова.

По предварительным данным, в ходе строительных работ мужчина упал в шахту лифта строящегося дома. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают коллег и возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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