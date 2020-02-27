В Симферополе сорванная ветром крыша здания упала на десять автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал кровлю административного здания в Симферополе, которой придавило десять машин. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"Вследствие сильного порыва ветра была сорвана кровля со здания по ул. Киевская, 150. По предварительной информации, под завалами оказалось примерно десять автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Информация о происшествии поступила в МЧС в 13:05 мск в четверг.

Также сообщается, что из-за сильного ветра в Феодосии над двумя подъездами шестиэтажного многоквартирного жилого дома частично сорвало кровельное покрытие из металлочерепицы, пострадавших нет. В селе Приозерном Ленинского района в результате падения трубы дымохода была повреждена кровля двухэтажного жилого многоквартирного дома. Жильцам была предоставлена временная жилплощадь.

Кроме того, по состоянию на 06:00 мск 27 февраля также было зарегистрировано отключение электроэнергии в 18 населенных пунктах, всего от электроэнергии были отключены 19,8 тыс. человека. Максимальное время отключения не превышало 5 часов 15 минут.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром с порывами до 20 м/с. В МЧС сообщили, что ночью и утром 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с с порывами 25-28 м/с, местами очень сильные дожди.