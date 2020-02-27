Суд продлил арест обвиняемым в подготовке терактов в новогодние праздники в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге продлил сроки содержания в СИЗО Георгию Чернышеву и Никите Семенову, задержанным в конце декабря 2019 года за подготовку терактов в новогодние праздники, и отказал в переводе под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - говорится в сообщении.

Под стражей Чернышев пробудет до 22 апреля. Кроме того, суд продлил срок содержания под стражей Семенову, который останется в СИЗО до 29 апреля. Процессы проходили в закрытом режиме, Семенов и Чернышев просили у суда перевести их под домашний арест, однако суд просьбы не удовлетворил.

В конце декабря прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.