СК обвинил экс-полковника Захарченко по двум эпизодам взятки на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тыс. рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, сумма которых превысила 1 млрд 400 млн рублей", - сообщила Петренко.

За взятку Захарченко оказывал общее покровительство предпринимателям вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года.

"На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном и особо крупном размерах")", - сказала представитель СК.

Розыск других фигурантов

В СК также сообщили, что трое фигурантов уголовного дела о даче взяток Захарченко находятся в розыске.

"Три взяткодателя, скрывшиеся от органов следствия, остаются в розыске", - сказала она.