Суд вынес приговор гражданину Франции за изнасилования школьницы в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина Франции Бенжамена Сежурне за изнасилования школьницы, которой в момент совершения преступления еще не было 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал гражданина Франции Сежурне виновным по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и по трем эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - зачитала приговор судья Наталья Дударь.

Кроме того, суд признал виновной по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ гражданку России Светлану Наумову. Ее суд приговорил к 12,5 года колонии общего режима.

По версии обвинения, Наумова приводила к французу знакомую девочку в квартиру в центре Москвы. Он заставлял несовершеннолетнюю раздеваться, фотографировал и насиловал. Каждый сеанс он оплачивал и потерпевшей, и Наумовой.

Вину ни Наумова, ни Сежурне не признали. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.