Число пострадавших в результате наезда в Фолькмарзене выросло до 76

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура во Франкфурте-на-Майне скорректировала с 60 до 76 число пострадавших в результате инцидента на карнавале в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представителя ведомства.

"По состоянию на настоящий момент мы исходим из 76 пострадавших, часть которых получила тяжелые травмы", - отметили в прокуратуре.

Инцидент произошел 24 февраля около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 29-летний местный житель - был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.