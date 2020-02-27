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Источник: рязанский СК расследует смерть Дорофеева, которого СМИ связывают с делом "Сети"

Тело мужчины обнаружили в ноябре 2017 года

РЯЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Тело мужчины, обнаруженное в Рязанской области в ноябре 2017 года, принадлежало жителю Пензы Артему Дорофееву, который мог быть знаком с фигурантами дела террористической организации "Сеть". Об этом ТАСС в четверг сообщил источник, близкий к следствию.

В четверг следственное управление СК РФ по Рязанской области сообщило о том, что продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), по факту обнаружения 27 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района тела неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. По данным источника ТАСС, речь в сообщении СК идет о Дорофееве.

"Тело мужчины, обнаруженное в ноябре 2017 года близ деревни Лопухи Рязанской области, принадлежало жителю Пензы Артему Дорофееву", - сообщил собеседник агентства.

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Как велось расследование дела "Сети"

Как сообщается на сайте ведомства, в результате проведения судебно-генетических экспертиз и проверки полученных результатов по базам данных в 2019 году личность погибшего установили. Им оказался житель города Пензы 1995 года рождения. В рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины, а также лиц, причастных к совершению данного преступления, проверяются различные версии произошедшего.

21 февраля издание "Медуза" в своем материале сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым. Местонахождение Левченко до настоящего времени не известно, следователи возбудили уголовное дело по факту ее безвестного исчезновения. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами дела террористической организации "Сеть".

Теги
РоссияПензенская областьРязанская область
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