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При въезде в аэропорт Внуково загорелся автобус

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Центральная, 2 в районе Внуково произошло загорание автобуса на площади 4 кв. м. В автобусе в момент происшествия никого не было. Возгорание в настоящее время ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в моторном отсеке. Автобус не рейсовый, он предназначен для развоза рабочих. Сейчас движение на Центральной улице перекрыто в обоих направлениях.

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