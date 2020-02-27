При въезде в аэропорт Внуково загорелся автобус

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Центральная, 2 в районе Внуково произошло загорание автобуса на площади 4 кв. м. В автобусе в момент происшествия никого не было. Возгорание в настоящее время ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в моторном отсеке. Автобус не рейсовый, он предназначен для развоза рабочих. Сейчас движение на Центральной улице перекрыто в обоих направлениях.