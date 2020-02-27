СК нашел второй эпизод мошенничества в деле главы театра кукол Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ установили второй эпизод мошенничества в ходе расследования уголовного дела в отношении директора петербургского Большого театра кукол Александра Калинина. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, Калинина и задержанную вместе с ним предпринимательницу Ольгу Силаеву обвинили в заключении мнимого договора на перевод спектаклей.

"Обвиняемые, также действуя совместно по предварительному сговору, в ноябре 2018 года заключили мнимый договор... по осуществлению синхронного перевода спектаклей, письменного перевода информационной документации в рамках проведения одного из международных фестивалей на сумму более 155 тыс. рублей, которые соучастники обратили в свою пользу и распорядились по собственному усмотрению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отметили, что расследование дела завершено и оно направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения.

Обыски в Большом театре кукол в Петербурге прошли в апреле прошлого года, после чего Калинин был задержан. Вместе с ним задержали директора коммерческой фирмы "Петербургское созвездие" Силаеву. Было возбуждено дело о получении взятки, которое впоследствии переквалифицировали на мошенничество.

По версии следствия, первым эпизодом мошенничества стало заключение между директором театра и фирмой мнимого договора на поставку декораций, бутафории, костюмов и кукол на сумму более 2 млн рублей. Следователи считают, что деньги по договору участники преступной схемы обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Калинина изначально заключили в СИЗО, однако позже перевели под домашний арест. Силаеву суд Петербурга отправил под домашний арест сразу после задержания.