Суд смягчил наказание бывшему мэру Тулы, осужденному за растрату 30 млн рублей

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы в четверг удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания бывшему мэру города и бывшему директору предприятия "Спецавтохозяйство" Александру Прокопуку, осужденному в 2016 году за растрату 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат заключенного Валерий Казаков.

"Сегодня суд вынес решение о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Ходатайство мы подавали около месяца назад, через десять дней решение вступит в силу, если не будет оспорено прокуратурой", - сказал Казаков.

По словам собеседника агентства, Прокопук может выйти из колонии на свободу, но для него будет установлен ряд ограничений. "Ранее по решению суда ему был сокращен срок заключения с 7 лет до 6,5 года, кроме того, производился пересмотр срока, то есть примерно через год ограничения с него могут быть уже сняты", - отметил адвокат.

12 мая 2016 года Центральный районный суд Тулы приговорил Прокопука к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ему также запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных структурах в течение трех лет. По версии следствия, Прокопук, находясь в должности директора "Спецавтохозяйство", с 3 февраля 2011 года по 11 декабря 2012 года поручил составить документы о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле с заведомо ложными сведениями об используемой технике, а также объемах выполненных работ. В результате "Спецавтохозяйство" перечислило подрядчику около 30 млн рублей, которые впоследствии были похищены.

Дело в отношении Прокопука было возбуждено в июле 2014 года. В ходе расследования была установлена причастность к преступлению Александра Жильцова и еще одного человека, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Третий фигурант дела признан виновным в трех эпизодах пособничества в растрате, он был приговорен к 4 годам условно и штрафу в 2 млн рублей.

Прокопук был избран главой Тулы 19 декабря 2012 года. До этого с 2003 года он возглавлял муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", отвечавшее за санитарное состояние в Туле. В июле 2014 года Прокопук объявил об отставке с поста главы администрации города.