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Суд смягчил наказание бывшему мэру Тулы, осужденному за растрату 30 млн рублей

По словам адвоката, Александр Прокопук может выйти на свободу, но для него будет установлен ряд ограничений

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы в четверг удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания бывшему мэру города и бывшему директору предприятия "Спецавтохозяйство" Александру Прокопуку, осужденному в 2016 году за растрату 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат заключенного Валерий Казаков.

"Сегодня суд вынес решение о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Ходатайство мы подавали около месяца назад, через десять дней решение вступит в силу, если не будет оспорено прокуратурой", - сказал Казаков.

По словам собеседника агентства, Прокопук может выйти из колонии на свободу, но для него будет установлен ряд ограничений. "Ранее по решению суда ему был сокращен срок заключения с 7 лет до 6,5 года, кроме того, производился пересмотр срока, то есть примерно через год ограничения с него могут быть уже сняты", - отметил адвокат.

12 мая 2016 года Центральный районный суд Тулы приговорил Прокопука к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ему также запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных структурах в течение трех лет. По версии следствия, Прокопук, находясь в должности директора "Спецавтохозяйство", с 3 февраля 2011 года по 11 декабря 2012 года поручил составить документы о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в Туле с заведомо ложными сведениями об используемой технике, а также объемах выполненных работ. В результате "Спецавтохозяйство" перечислило подрядчику около 30 млн рублей, которые впоследствии были похищены.

Дело в отношении Прокопука было возбуждено в июле 2014 года. В ходе расследования была установлена причастность к преступлению Александра Жильцова и еще одного человека, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Третий фигурант дела признан виновным в трех эпизодах пособничества в растрате, он был приговорен к 4 годам условно и штрафу в 2 млн рублей.

Прокопук был избран главой Тулы 19 декабря 2012 года. До этого с 2003 года он возглавлял муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство", отвечавшее за санитарное состояние в Туле. В июле 2014 года Прокопук объявил об отставке с поста главы администрации города.

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